El potente mensaje de Cata Pulido a Leo Méndez Jr. por criticar supuesto video gay de Joaquín Méndez

El supuesto vídeo homosexual de Joaquín Méndez sigue dando cotelazos, ahora formando una dura discusión entre Leo Méndez Jr. y Catalina Pulido, después de que esta última defendiera al panelista de "Mucho Gusto".

A través de una historia de Instagram, el hijo del cantante le lanzó al argentino que "me parecen absurdas sus excusas realmente. ¿El collar? No sabía que los collares son permanentes. ¿La espalda? Depende de la misma posición, por cómo se marcan los músculos. Pero está bien. Yo creo que la mayoría jamás van a querer verse involucrado en algo así. Yo digo lo que pienso y siempre me voy aferrar a eso".

Tras ello, Pulido se lanzó contra el joven asegurando que quería "sacar del clóset" obligatoriamente al reportero del matinal de Mega, y como era de esperar, el fashionista contratacó y en una publicación de Instagram, apuntó a Catalina.

"Mi objetivo no es sacar a nadie del clóset. Y a esa señora que está sentada ahí, que habla sin argumentos, si es que no le han informado, yo mismo soy una persona homosexual. Onda, aquí nadie lo está atacando por ser o no ser gay" lanzó.

Esta última respuesta no le gustó nada a Pulido, quien se volvió a lanzar contra el hermano de Steffi. "Qué feo señor atacarme por defender la integridad y privacidad de una persona. Lo he hecho con usted en mil ocasiones, y lo haría con cualquiera que se discrimina u ofende como lo hace usted a través de sus historias!! Esta señora es bastante chora y mujer para dar la cara y no querer hacerle daño a nadie JAMÁS!!".