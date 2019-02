El particular motivo que tuvo a Nano Calderón cuatro días internado en una clínica

El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, pasó por difíciles momentos las últimas semanas, luego de estar internado por cuatro días en una clínica tras sufrir una rabdomiólisis de esfuerzo.

Según explicó el joven en conversación con LUN "después de ir al gimnasio el jueves, tenía un dolor típico, pero mucho más intenso. Al segundo día no podía ni estirar el brazo, así que fui al doctor. Nunca me imaginé lo que me iban a decir", comenzó diciendo.

Y según explica nefrólogo de la Universidad de Chile, Erico Segovia, Calderón tenía una "destrucción muscular que tiene múltiples causas, entre ellas que gente no entrenada hace un esfuerzo físico mayor de lo habitual. Se manifiesta por dolor que va aumentando con los días en los músculos que entrenó".

En esa línea, Nano confesó: "Entre los viajes y las vacaciones, estuve como tres meses sin ir al gimnasio y el primer día, cuando volví a ir, entrené el tren superior, bíceps y pecho, con mucho peso”.

"Le puse un poquito más de lo normal para apurar el proceso", cerró.