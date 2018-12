El mensaje suicida de Pete Davidson que alertó a Ariana Grande y policía de Nueva York

Pete Davidson, el exnovio de Ariana Grande, preocupó a la cantante, fanáticos y seres queridos, al publicar en su cuenta de Instagram un mensaje que daba a entender que ya no quería seguir viviendo.

Esta publicación la hizo luego de provocar el enojo de sus seguidores al defender a Kanye West de una discusión entre el rapero y Grande por una broma que ella le hizo a través de Twitter.

"Realmente ya no quiero estar en este mundo. Estoy haciendo lo mejor para quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo durar. Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije", escribió el integrante de "Saturday Night Live" antes de eliminar su perfil.

Tras esta situación, la intérprete de "God is a Woman" utilizó su Twitter para responder a Davidson, disculpándose con el rapero por la broma que había hecho: "Hombre, siento mucho haber dicho una broma tonta. Realmente no quise hacer daño. Todo lo que quiero es que todos estén sanos y felices. Tan desesperadamente", partió diciendo.

"Por favor. Dios mío. Estoy abajo y no me voy a ir a ningún lado por si necesitas algo o a alguien. Sé que tienes a todos los que necesitas y eso no me incluye, pero de todas maneras estoy aquí", agregó.

Es más, según informó TMZ, agentes de la policía de Nueva York se acercaron hasta la casa de Davidson el pasado sábado, para comprobar que se encontraba bien. Las numerosas llamadas de sus seguidores al 911, el teléfono de emergencias, les alertaron de lo que ocurría.

Recordemos que Mac Miller, la expareja de la cantante, murió en septiembre pasado producto de una sobredosis.

Ariana Grande appears to have gone to try and visit Pete Davidson after he shared that he didn’t know how much longer he could last on Earth:



“I’m downstairs and I’m not going anywhere.” pic.twitter.com/OYOjAW4Cmb