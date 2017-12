El mensaje millennial de Roberto Fantuzzi

El empresario Roberto Fantuzzi sacó más de una carcajada esta mañana tras enviar un mensaje por Twitter, donde señaló estar "loco" por hacer tres cosas al mismo tiempo y señaló sentirse un "millenius".



"Estoy loco. Me encontre haciendo tres cosas a la vez. Me creo "millenius". Leyendo diario, viendo tv y además el computador. Me pregunto ¿Para qué?, tengo 3 días libres", escribió en la red social.



Rápidamente sus seguidores lo corrigieron y le dijeron que el término ocupado se denomina "millennial".



"Parece que estamos exagerando la velocidad que le damos a nuestras vida. Mesura y reflexión", expresó Fantuzzi.





ESTOY LOCO:me encontre haciendo 3 cosas a la vez.Me creo millenius.Leyendo diario,viendo tv y además el computador.Me pregunto ¿Para que?,tengo 3 dias libres.

Parece q estamos exagerando la velocidad q le damos a nuestras vida.

MESURA Y REFLEXION — Roberto Fantuzzi (@rfantuzzih) December 30, 2017