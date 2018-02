Una particular confesión realizó Miguel Piñera en torno a su hermano, el presidente electo Sebastián Piñera, ya que aseguró que nunca trabajaría para él.



En una distendida conversación, el músico contó que "ni cagando trabajo con mi hermano" y que de hecho "él trabaja para mí y no yo para él".



La divertida intervención de Piñera cerró al señalar que su hermano tiene que "trabajar, que no moleste más (con un chilenismo), y que me deposite".