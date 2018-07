El megaconcierto de anime más importante de Latinoamérica llega a Chile

La música de las series del anime más importante de todos los tiempos llega a Chile a través de AniPower, el megaconcierto audiovisual de Latinoamérica, que estará a cargo de la orquesta Power Up.

El espectáculo incluye temas de clásicos como Slam Dunk, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Digimon, Cowboy Bebop, Mazinger Z, Pokémon, Sakura Card Captors, Evangelion, Las Guerreras Mágicas, Slayers, Meteoro, Robotech, Dr. Slump y Ranma 1/2.

También incluyen canciones de series más actuales, como Shingeki No Kyojin (Attack on Titans) y One Punch Man.

Power Up es la primera y única orquesta latinoamericana de bandas sonoras de series de animación japonesa. Llevan más de siete años interpretando en vivo estas canciones.

La venta de entradas comienza el próximo jueves 12 de julio a las 11:00 horas en Ticketek y en tiendas Hites.

Los valores giran entre los 25 y 39 mil pesos. Niños menores de 2 años no pagan.