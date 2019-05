El mea culpa de Vale Roth: Llegó a ganar $10 millones mensuales y no guardó nada

Valentina Roth reveló en Viva la pipol de CHV que llegó a ganar de sueldo $10 millones mensuales.

La exchica Yingo y Calle 7 explicó que se decidió alejar de la televisión y redes sociales por la gran cantidad de mensajes de odio y amenazas de muerte que le llegaban.

Asimismo, hace muy pocos días contó que perdió de un bebé que esperaba, con casi tres meses de embarazo.

Por otra parte, la actual chica fitness hizo un mea culpa de su vida: "Yo carreteaba de lunes a lunes, como siempre decía. Siempre fui exhibicionista la verdad. Fui muy al lote. Fui rebelada todo el rato", relató.

Agregando que "odiaba que me mandaran. Tú (Jean-Philippe Cretton) cachai cómo era en Calle 7. Me daban una orden y no lo hacía. No estaba ni ahí. Tiraba todo a la cresta y nunca escuché a mis viejos. Entonces, ese es el mea culpa. Nunca les puse atención".

Asimismo, Roth reveló que "el tema de ahorrar, ponte tú. Llegué a ganar $10 millones mensuales. ¿Estás cachando lo que es eso? Por cinco meses ganaba 10 palos. Después siete".

"No tenía nadie que me dijera 'guarda la mitad'. Viajé. Me lo gasté todo en hueveo. Hoy día estoy con Fonasa yendo a un hospital por el tema de un embarazo. O sea, no guardé nada (…) Yo estoy mal de plata. Vivo de los canjes o de cobrar por Instagram. Me las iba a arreglar como sea para que mi hijo, o hija, estuviera bien", confesó.