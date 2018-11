El manifiesto feminista de Wilma González contra de las mujeres que la critican

Wilma Rodríguez publicó un crudo mensajes a todas aquellas mujeres que se dedican a criticarla a través de las redes sociales por diferentes motivos.

¿El más reciente? La diferencia de edad que tiene con su nueva pareja, que es doce años menor que ella.

El debate se generó luego de que la exchica reality subiera una fotografía en compañía del joven, de 21 años, con motivo de la celebración de Halloween, donde los comentarios que recibió apuntaba a que ella "era vieja para estar con alguien como él".

Es por esto que para aclarar la situación y defenderse, publicó un largo texto que dice: "He recibido bastantes comentarios de mis pares, de MUJERES que menosprecian a su propio género y digo esto porque ni siquiera un solo hombre me ha dicho algo malo de más de 100 comentarios. ¡¡¡Qué vergüenza!!! que sean mujeres las que ponen 'fecha de caducidad' a otra, que menosprecien a un joven también solo por la edad, no nos conocen ni a mí, ni a él", sostuvo.

En esa línea, agregó "soy 12 años mayor ¿y qué? ni debería ser un tema, no debería hablar de esto en verdad, pero me da asco y pena ver como llegan a ser tan envidiosas, yo estuve con una persona 16 años mayor que yo, que además se veía claramente más grande, con pelo blanco y todo y no era tema, sin embargo es tema si la mujer es más mayor como en mi caso, aclarar además que no me separé por diferencia de edad sino porque me engañó y dañó durante años", haciendo referencia a su relación con Gonzalo Egas.

"Aunque no fuera bella y fuera arrugada o con exceso de peso, no sé... también merecería que me quisieran, un hombre más joven o más viejo o de mi edad, el punto es que si entre nosotras nos criticamos en grupo como carroñeras seguiremos fomentando que los hombres solo nos valoren por el físico o por la edad", recalcó.

Finalmente, Wilma Rodríguez destacó que se ama y que sabe de sobra sus atributos como persona y físicos, haciendo un llamado a aquellas mujeres que la critican para que "prueben hacer lo mismo para que las quieran y respeten de mejor forma", concluyó.