El llamado a "votar" por Charles Aránguiz en las Presidenciales

Pese a haber ocho candidatos a la presidencia de Chile, en las redes sociales postularon otro nombre: Charles Aránguiz.



El volante del Bayer Leverkusen fue agregado como la novena opción en una papeleta ficticia, donde llaman a votar por el "Príncipe".

​​​​​​

"No vende humo, no le gusta el verso y no promete nada... simplemente trabaja, cumple y responde. Charles es pueblo, Charles Presidente", señala una publicación en Twitter.





No vende humo, no le gusta el verso y no promete nada... simplemente trabaja, cumple y responde.

Charles es pueblo, Charles Presidente.

+9 @CharlesAranguiz P.D. ¡vaya a votar!#ChileElige #Presidenciales2017 #yovoto pic.twitter.com/F0Pm2wnmar — Vida Pasión Fútbol (@vidapasionfutbo) November 19, 2017