El lado oscuro de Mick Jagger, que cumple 75 años, en 13 frases de famosos que lo conocen bien

Llegar a los 75 (que cumple este 26 de julio) habiendo dedicado 56 de ellos a los Rolling Stones le ha proporcionado a Mick Jagger toneladas de admiradores…, y algunos detractores. Quienes se han cruzado en su camino alternan halagos sobre su talento y reproches sobre su personalidad cambiante, su irredimible seducción, su visión del rock and roll como negocio. Nunca deja indiferente este rockero con ocho hijos (el último de ellos de apenas dos años, que tuvo con Melanie Harmick, bailarina de 31 años del American Ballet Theatre).

Músicos de su banda, artistas que han tropezado con él y algunas de las mujeres de su vida se refieren a él en esos términos; en conjunto, descripciones que nos dan una visión diferente de este cantante, bailarín, empresario, caballero de la Orden del Imperio

Bianca Jagger (exesposa): "Es el colmo del machismo"

Actriz ocasional y activista social, la nicaragüense Bianca Pérez-Mora Macías estuvo casada con Jagger entre 1971 y 1979. Su matrimonio se torció cuando el rockero empezó a verse con Jerry Hall. Jagger y Bianca solo tuvieron una hija, Jade, actualmente modelo y diseñadora de joyas. Cuando habló para EL PAÍS en 2011 aún afloraba el resentimiento hacia su célebre exmarido: "Hasta cierto punto, en mi matrimonio fui un pescado fuera del agua", dijo. "Nunca encajé en su mundo. El día de mi boda fue muy desconcertante, me di cuenta de que no iba a tener el control de mi vida. Mick es el colmo del machismo y en cierta forma mi divorcio fue una liberación. Aunque fue difícil; no habría querido que pasara".

Keith Richards (guitarrista de los Rolling Stones): "Sentí que me había traicionado"

Compañero de fatigas (y de rifirrafes) desde mediados de los sesenta —y la otra mitad de los famosos glimmer twins—, Richards descarga en su autobiografía Vida su malestar cuando Jagger dejó colgada a la banda en 1987 para embarcarse en una gira en solitario. "La gran traición de Mick", así define el episodio. "Mick y yo podemos no ser amigos —demasiado desgaste para eso—, pero somos los hermanos más unidos, y nada podría separarnos. Pero los hermanos se pelean. Y mi sensación fue que él me había traicionado. Mick Jagger sabe cómo me sentí, a pesar de que tal vez no comprendió lo profundo de mis sentimientos. (…) Al mismo tiempo, no podría oír a nadie diciendo algo malo de Mick. Le cortaría la garganta". En enero de 1990 se organizó una reunión en Barbados para que hicieran las paces.

