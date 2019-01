El lado oscuro de Coachella, el festival más 'hipster' del planeta

Coachella, el festival más venerado por la modernidad millenial del planeta, es pasarlo bien y evadirse durante unos días, erigido como el súmmum en la cultura del ocio capitalista. Un concepto que, curiosamente, difiere en el espíritu de sus orígenes: En 1993, Pearl Jam ofreció un concierto en el Empire Polo Club de Indio (donde se celebra el festival), rechazando tocar en Los Ángeles por la dispusta que mantenía contra TicketMaster y su supuesto monopolio en la industria de la venta de entradas. El grupo tocó ante 25.000 fans.

Los promotores tomaron nota y empezaron a preguntarse si ese lugar tan idóneo para la banda de Eddie Vedder no podía convertirse también en una especie de Glastonboury a lo estadounidense. Seis años después, nacía Coachella Valley Music Arts and Festival. El espacio que simbolizó inicialmente el rechazo al elevado precio del acceso a la cultura, hoy es un templo de peregrinaje festivalero bastante exclusivo: el pack básico para tres días en el segundo fin de semana, con estacionamiento, cuesta casi $300 mil.

Su propietario, acusado de negacionista y 'anti gays'





En enero de 2017 Philip Anschutz, el multimillonario empresario de 79 años cuya compañía AEG organiza Coachella, tuvo que salir al paso de la oleada de críticas que alegaban que había hecho donaciones millonarias a grupos anti LGTB a través de sus organizaciones benéficas. Anschutz, el magnate que el New Yorker bautizó en 2012 como "el dueño de Los Ángeles", es un emprendedor que ha amasado su fortuna invirtiendo en petróleo –compró la compañía extractora de su padre–, gas, telecomunicaciones, bienes inmobiliarios –es uno de los grandes terratenientes del país– y en la industria del entretenimiento. Su imperio posee más de 150 empresas repartidas por todo el mundo.

Con una fortuna valorada en 7.000 millones de euros según Forbes, Anschutz lleva una vida alejada del radar público en Denver, pero a veces se deja caer en los partidos de Los Ángeles Galaxy, equipo del que es propietario junto a otros clubes de fútbol de la Major League Soccer. También posee parte de Los Angeles Lakers, Los Angeles Kings o espacios como el Staples Center o The O2 en Londres; sin contar sus inversiones en proyectos cinematográficos como Las crónicas de Narnia.

Este hombre que supuestamente vive sin móvil, no contesta mails y viaja sin chofer, tuvo que enviar un comunicado en 2017 a la revista Rolling Stone para negar las acusaciones que le apuntaban como donante a grupos contrarios a los homosexuales. El empresario recurrió al término trumpiano de "fake news" (noticias falsas) para contestar a la "basura" de Freedom For All Americans, un grupo progay, que denunció que la fundación Anschutz había donado 200.000 dólares a activistas conservadores, inlcuyendo a dos grupos acusados de ser homófobos. El magnate aseguró que "ni yo ni la fundación hemos hecho alguna donación con el objetivo o la expectación de que se financiarían grupos anti-LGTBQ" y que había "cesado inmediatamente todas las contribuciones" al conocer que esos dos grupos específicos (Family Reasearch Council y Alliance Defending Freedom) defendían un programa homófobo.

Pese a su defensa, medios como Pitchfork reportaron en 2018 que la fundación ha continuado donando dinero a varias organizaciones polémicas por sus dichos contra las minorías sexuales como Dare 2 Share Ministries, que recibió 50 mil dólares en 2016 y cuyo fundador y CEO sostiene que "la homosexualidad es una perversión satánica del regalo de Dios que es el sexo".

Nacido en el seno de una familia presbiteriana, Anschutz es un cristiano conservador y conocido donante del partido republicano. Según apuntaba The Guardian, acude a actos de los hermanos Koch, los mismos que financian el activismo de la derecha más radical de EEUU, y ha donado grandes cantidades a Americans for Prosperity, el grupo que se opone a la investigación de los efectos del cambio climático. Su compañía de gas, además, ha llevado a juicio a pueblos pequeños para hacerse con derechos de fracking.