El incómodo y divertido momento que protagonizó Nacho Gutiérrez en "Muy Buenos Días"

En el capítulo de este lunes de "Muy Buenos Días" mientras realizaban la sección del horóscopo en manos de la tarotista Cristina Araya, se vivió un incómodo momento que desató las risas entre los panelistas.

Esto mientras la especialista explicaba cómo conquistar a un aries, donde Ignacio Gutiérrez preguntó qué hay que hacer y dónde llevarlo, a lo que Araya respondió: "No lo lleven a ninguna parte y muéstrale el hombro y chao nomas", agregando que "aries y libra son conexiones de piel, no necesitan que los impresiones, sino que te conectes con ellos. No sacas nada con mostrarle un castillo, porque si eres hueco como una empanada de queso no te van a pescar", dijo.

Sin embargo, el momento más incómodo se vivió segundos después cuando trató de arreglar lo dicho, precisando que dijo "hueco en general amigo, no por ti".

Tras esto, terminó complicándose más, así que decidió esconderse detrás del sillón para pasar el bochorno, hasta que Nacho Gutiérrez le dijo que todo estaba bien en medio de unas fuertes carcajadas.