El impasse entre Eli de Caso y Daniela Aránguiz por culpa de Luis Jara

Un momento incómodo ocurrió durante el matinal de Chilevisión La Mañana, luego de que Eli de Caso con Daniela Aránguiz protagonizaran un desencuentro mientras analizaban el paso de la otrora animadora en el programa Juntos de Canal 13 con Luis Jara.



La exconductora aseguró que "fue complejo trabajar con 'Lucho', pero no solo con él. El escenario del programa era complejo, habían tres argentinos que controlaban todo".



Frente a esto, Aránguiz salió en defensa de Jara, comentando que "él no era de la productora, era un trabajador igual que tú", lo que provocó la molestia de De Caso.



"Qué absurdo tu comentario (…). Yo no hablo de culpas, hablo de respeto. ¿Sabes lo que es el respeto o no? Es ver lo que le está pasando al otro", señaló.



La discusión fue subiendo de tono, puesto que la esposa de Jorge Valdivia respondió diciendo que "el respeto es no tratar a la gente de rota, si te encuentro toda la razón".



De Caso, extrañada, cerró la discusión comentando "qué pequeño todo el comentario, vieja, ¿qué onda?".