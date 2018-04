El impactante cambio de Charlize Theron para su nueva película "Tully"

La reconocida actriz Charlize Theron tuvo que aumentar 22 kilos para interpretar a "Marlo", una madre de tres hijos en su nueva película Tully.

Su personaje ha tenido recién un bebé, por lo que la actriz señaló que "quería sentir lo mismo que sentía esta mujer, y creo que fue a mejor manera de acercarme a ella y poder entender su estado mental", dijo en una entrevista a Entertainment Tonight.

Sin embargo, no todo fue bueno para Theron, dado que producto de esto le vino una "tremenda depresión". "Por primera vez en mi vida estaba comiendo mucha comida procesada y tomando demasiado azúcar. No fui una persona muy divertida durante la grabación de esta película", aseguró.

No es primera vez que la actriz tiene que transformar su cuerpo por alguna producción, ya había sucedido antes con Monster, pero señaló al medio que para interpretar a "Marlo" tuvo que comer noche y día, explicando que "de repente terminas de comer y tienes que volver a hacerlo porque es tu trabajo", comentó.

"Me acuerdo que tenía que poner el despertador para levantarme a la madrugada a comer para poder mantener el peso", afirmó la modelo.

Una de las anécdotas que contó, fue que sus dos hijos de 6 y 2 años quedaron impactados con su apariencia, pensando que su madre se encontraba embarazada de un tercero.

Tras terminar el rodaje, Theron comenzó la difícil tarea de perder el peso que ganó, confesando que le costó un año y medio volver a su talla habitual.

"Me preocupé. Empecé a pensar que me estaba tomando demasiado tiempo. Cuando hice Monster, dejé de comer entre comidas durante cinco días y enseguida volví a mi normalidad. Tu cuerpo a los 27 es un poco diferente al cuerpo que tienes a los 43, y mi doctor me lo hizo saber. Tienes 42 años, cálmate, no te estás muriendo, todo está bien", concluyó.