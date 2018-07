El himno 'britpop' que resucitó con los triunfos de Inglaterra en el Mundial

Tan vueltos locos están en Inglaterra con la campaña que está cumpliendo la selección de aquel país en el Mundial de Rusia 2018, que hasta un himno 'britpop' resucitó después de 22 años.

"It's Coming Home" (Viene a casa), gritan y cantan los hinchas ingleses cada vez que su equipo gana un partido en la cita planetaria.

Tras vencer a Suecia el sábado 7 de julio por los cuartos de final, han logrado su mejor clasificación en 28 años en esta competición y la euforia los fanáticos la expresan con una canción compuesta en 1996, en plena efervescencia del britpop.

Hasta las guardias reales de varios puntos de Reino Unido han incorporado Three Lions a su repertorio, contagiados por la euforia general tras la buena racha del equipo.

It’s fuxking coming home I said pic.twitter.com/DqPYjol3Vd — Jonathan Tombs (@JonnyTombs) July 7, 2018