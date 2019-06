El 'guatón de la fruta' sacó carcajadas al compararse con el vocalista de Deftones

A través de la cuenta oficial de Facebook del "Guatón de la fruta", Gustavo Becerra, quien interpreta al personaje, desató risas al compartir una publicación en la que se compara con el vocalista de Deftones.

Con una serie de imágenes de él y de Chino Moreno, el humorista detalló en el post: "Hay una banda estadounidense de metal alternativo que se llama DEFTONES. Dicen que me parezco a su vocalista, CHINO MORENO. ¿Qué dicen ustedes?".

Como era de esperar, los seguidores del FanPage comentaron la publicación, asegurando que era la versión de "Ali Express" del intérprete de "Be Quiet and Drive", mientras que otros señalaban que Becerra no tiene comparación, ya que es "único e inigualable".