El gracioso chiste de Alison Mandel sobre las "mujeres dramáticas"

El humor en la cuarta noche del festival estuvo a cargo de Alison Mandel, exintegrante del "Club de la Comedia".

Su rutina estuvo llena de chistes sobre las típicas acciones que tienen las mujeres en la vida diaria.

Hubo uno que trató sobre una salida con su pareja, la cual termina "fracasando" debido a que los hombres "no entienden" las señales de una mujer, haciendo énfasis en el "show" posterior que una hace.

"Yo soy una mujer dramática, cuando estoy llorando en la mitad del llanto me levanto y me voy a ver cómo me veo en el espejo", remató, frase que sacó risas entre las féminas de la Quinta.