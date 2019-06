El Gitano reapareció en Viva la Pipol y volvió a encantar a los televidentes con su voz

Era el año 2010 y Claudio Valdés conquistaba a los chilenos con su guitarra y voz en Talento Chileno, el extinto programa de Chilevisión, donde interpretó canciones al estilo gitano.

Bajo el apodo de "El Gitano", el joven de 18 años en ese entonces, se transformó en uno de los finalistas, quedándose con el segundo lugar de la competencia.

Ahora, a nueve años del programa, Valdés reapareció en Viva la Pipol, donde recordó que cuando participó en Talento Chileno no vivía una buena situación con sus padres. En esa línea, reveló que a los 16 años se fue de su casa para irse a vivir con sus tíos a Talca, lugar en el que realizó el casting.

"Ellos se enteraron por primera vez cuando me vieron en el programa. Después de varios años que no tenía comunicación con ellos, ellos me vieron allí", expresó Valdés, aludiendo a que sus padres lo vieron por televisión.

Es más, "El Gitano" comentó que gracias al programa y la música pudo retomar la relación con su familia. "Me reencontré con ellos, pude viajar, arreglar mis problemas personales, le canté a mi mamá en varios programas", dijo.

Igualmente, en el programa le pidieron a Claudio si podía interpretar la canción con la que se presentó al programa, "Madre", impresionando a todos nuevamente.