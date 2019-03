El 'gemelo perdido' de Tyrion Lannister fue encontrado en Pakistán

Rozo Khan, un pakistaní de 25 años, se hizo famoso en su país debido a su gran parecido con Peter Dinklage, actor estadounidense que da vida a Tyrion Lannister en Game of Thrones.

Según contó el joven a medios locales, él trabaja en un restaurant en la ciudad de Rawalpindi y nunca supo de la existencia del actor hasta que la gente comenzó a pedirle fotografías por ser el "gemelo" perdido de Peter.

"Me han tomado muchas fotos, por eso me he hecho famoso en todas partes, en todo Rawalpindi", dijo Khan.

Además, reveló que tiene la misma altura que el actor -1,35 metros- y que uno de sus sueños es conocer Dinklage, ya que lo respeta mucho.

Su jefe señaló que gracias a Rozo, su negocio a crecido de manera notoria y que cuando "se toma un día libre o se enferma, la gente lo busca y pregunta dónde está. Se enojan. La gente lo ama. Siempre hay una multitud aquí (en el restaurante)".