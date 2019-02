El final de Juego de Tronos generó problemas en el matrimonio de Kit Harington y Leslie Rose

El final de Juego de Tronos generó problemas en el matrimonio de los actores Kit Harington y Leslie Rose, quienes se conocieron en el set de grabación de la serie de HBO.

Según contó el hombre que actúa de Jon Snow, la intérprete de Ygritte le pidió que le contará cómo terminaba la historia de la disputa por el trono de hierro y la guerra contra los caminantes muertos.

El actor accedió, sin considerar las consecuencias. “No me habló durante casi tres días. Y ella me lo había preguntado”, comentó Harington en una entrevista radial.

Con la lección aprendida, el actor no habla del final de la serie, pero sí entregó sus sensaciones sobre el desenlace. “En realidad no puedo decir si estoy feliz o no. No creo que se trata de estar feliz o triste. Estoy satisfecho con lo que han hecho, pero no sé si de verdad estaré satisfecho hasta que lo vea. Es muy agradable caminar por ahí sabiendo lo que pasa, lo cual solo ocurrirá por unos meses hasta que todos lo vean. Yo sé y nadie más no sabe. Yo sé cómo termina”, dijo.

La octava y última temporada de Juego de Tronos se estrena el próximo 14 de abril, en HBO.