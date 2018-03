"El fin está cerca": Revelan nuevo adelanto de Avengers: Infinity War

Marvel reveló el spot internacional de Avengers: Infinity War, titulado "The end is near" (El fin está cerca, en español).

Este nuevo adelanto añade una misteriosa voz que expresa esas palabras, pero curiosamente no pertenece ni al villano de la cinta, Thanos, ni a ninguno de los héroes.

Según La Tercera, se especula que podría tratarse de uno de los miembros de la Orden Negra, secuaces del poderoso enemigo, que hasta ahora no han aparecido.

Avengers: Infinity War se estrenará el próximo 26 de abril.