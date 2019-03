El feroz ninguneo de actriz Esperanza Silva a periodista de Intrusos

Un periodista de Intrusos de La Red se acercó a la actriz y presidenta de la corporación Chileactores, Esperanza Silva, a hacerles unas preguntas, pero su trato con el notero fue lamentable.

De una manera que se interpreta como despectiva, la mujer le preguntó al periodista dónde estudió y quienes fueron sus profesores, y hasta lanzó un comentario sobre la casa televisiva ubicada en Macul.

Todo comenzó cuando el comunicador se acercó a ella en un estreno teatral diciéndole: "Te esperamos en los Premios Clap! y no te vi, ¿o sí estabas?". A lo que Silva respondió: "¿Qué premios son esos? No sé, no lo conozco".

El periodista le respondió: "premian a los actores, obras de teatro", y ella lo cuestionó diciéndole "¿quién los premia? ¿Quién es el jurado?".

En ese momento, el entrevistador le aclaró que fueron emitidos el día lunes 25 de marzo por las pantallas de La Red, a lo que ella exclamó: "¡¿Existe todavía La Red?!".

El incómodo momento no se detuvo ahí, el periodista quiso hacerle una pregunta sobre el actor y director Roberto Nicolini, pero la mujer tampoco lo conocía. Y allí comenzó a atacar al joven: "¿Tú eres periodista? ¿Dónde estudiaste?", le dijo.

"¿Te formaron para esto? ¿Para este tipo de preguntas tan sonsas?", siguió atacando la actriz. Agregando que "estás fuera de lugar".

La respuesta de La Red ante el incidente

La conductora del programa Intrusos, Alejandra Valle, quiso trasparentar el sentir de su equipo: "Personalmente, es una mujer que admiro mucho por su labor en términos sociales y actorales, pero creo que a nadie se le trata de esa manera. No a un canal de televisión completo, que además recibió muy buenas críticas por la emisión de esos premios dedicados al teatro… Nos trata como de que no existimos y después al periodista lo humilla", declaró.

"Me sorprende, y creo que hablo por el canal completo cuando digo que nos provoca una decepción enorme que una mujer que admiramos tanto tenga este tipo de declaraciones hacia nosotros. Nada más que decir al respecto", finalizó Valle.