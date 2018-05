El fail matemático del último capítulo de la serie de Luis Miguel

Parece que en las escuelas mexicanas las matemáticas no eran el fuerte de los estudiantes, o por lo menos algo así se deja entrever con un curioso error durante el último capítulo de la exitosa serie de Luis Miguel en Netflix.



Durante la escena en la escuela, cuando el cantante no tiene el permiso de su profesora de ir a ensayar, se muestra una tabla del siete anotada en el pizarrón.



Lo extraño es que al revisar el resultado de siete por uno, hay un evidente error matemático, que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales.