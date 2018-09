El extraño movimiento de lengua que hizo Sophie Turner cuando conoció a Justin Bieber

Sophie Turner, la actriz de Game of Thrones, le reveló a James Corden la vergonzosa historia del día en el que conoció a Justin Bieber, admitiendo que siempre "lo amó" hasta el punto en que su madre le hizo un "recorte de cartón de tamaño real" de los dos juntos cuando tenía 16 años.

Quien da vida a "Sansa" en la serie de HBO, conoció al canadiense mientras visitaba una casa en Miami con su ahora novio Joe Jonas, donde a ambos se les preguntó si querían realizar un recorrido por la mansión, diciéndole a Turner que Bieber estaba descansado en el piso de arriba.

Tras subir y ver al cantante, que se encontraba sin camisa y recibiendo un masaje, Turner confesó que corrió al armario y "lloró durante unos cinco minutos", expresó.

Una vez que logró comportarse y dejar los nervios de lado, salió del clóset y escuchó Bieber preguntarle a Joe acerca de su "novia", quien confirmó que estaba saliendo con la actriz.

Luego volvió para saludar de manera formal al cantante, haciendo una vergonzosa expresión facial que la dejó en ridículo, ya que parecía estar lamiendo algo.

"No sé qué me pasó… Joe nunca me ha dejado de molestar desde ese entonces", comentó.