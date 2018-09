El extraño comportamiento de Justin Bieber que preocupa a sus fanáticos

Los fans de Justin Bieber se han alarmado por un video que está circulando en las redes sociales donde se ve al cantante haciendo unos movimientos temblorosos, casi incontrolables.

Las imágenes, grabadas en Nueva York, muestran al canadiense haciendo muecas, además de abrazar de manera muy extraña y enérgica a una fanática que se acercó a saludarlo.

Muchos atribuyen que estas reacciones del intérprete de "Baby" serían una posible recaída del joven artista en las drogas.

Esta preocupación se suma a la del representante del músico, Scooter Braun, quien hace unos días reveló que Bieber fue tan adicto a diversas drogas que en algún momento pensó que lo vería morir.

Para muchos este comportamiento fue extraño, ya que desde que comenzó su relación con Hailey Baldwin él presentaba un cambio gran cambio.

Is Justin Bieber ok? Why is he shaking so much? 👀 pic.twitter.com/os6zgNWgNC