El exprometido de la Tigresa del Oriente reveló porqué no se presentó a su matrimonio

El exprometido de la Tigresa del Oriente, Elmer Molocho Peralta, decidió compartir su versión de los hechos y el porqué la abandonó en el altar en el último minuto.

"Todo es una farsa, es reality show", escribió el joven de 27 años en Facebook después de que no se presentó al casamiento, según consigna Infobae.

"Quiero contar un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal, ni real. ¿Saben por qué? Porque para casarte se hace un trámite de un tiempo, a mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, nunca me pidieron mi partida de soltería", delató sobre los manejos de la producción del programa de Magaly Medina, donde se transmitió el drama.

Asimismo, denunció que cambiaron sus datos personales, como su dirección a un lugar que ni siquiera conoce.

Después de denunciar la farsa, ofreció disculpas a la gente y explicó que no se casó, porque todo era un show.

"Aparte que ya me enfermaron psicológicamente, cuando el amor es verdadero no te pagan por casarte. Tengo muchas cosas que contar y con pruebas. Mintieron a todo el Perú", sentenció.