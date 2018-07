El exitoso show de Bruce Springsteen en Broadway llegará a Netflix

Bruce Springsteen llegará a Netflix con su especial “Springsteen on Broadway” el próximo 15 de diciembre, mismo día en que hará su última presentación en el Teatro Kerr, en Nueva York.

El músico estadounidense comenzó su espectáculo en ese escenario en octubre de 2017 y este año recibió un Tony honorífico por él. Cuando baje la cortina a fines de 2018, habrá realizado 236 shows.

"Estamos encantados de traer a Bruce Springsteen, un narrador maestro, humanitario y voz de todo el mundo, a Netflix en este espectáculo histórico. Esta experiencia pionera desafía los límites del teatro, conciertos y películas y le dará a nuestra audiencia global una mirada íntima a uno de los íconos culturales más grandes de nuestro tiempo", dijo el jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado oficial.

Durante dos horas, el Jefe toca en guitarra y piano algunos de sus éxitos más destacados e intercala extractos de su autobiografía, “Born To Run”, publicada en 2016.

El especial será dirigido por Thom Zimny, ganador de un Emmy en 2001 por el registro de “Bruce Springsteen & The E Street Band: Live in New York City” para HBO.