El estricto horario que tiene panelista de TV con su pareja

Un control bastante llamativo tiene la panelista del matinal de La Red "Hola Chile", Constanza Roberts, con su marido de hace nueve años y con el que tiene tres hijos, Andrés Erlandsen, ya que le tiene un horario fijo de llegada: Cuando sale con sus amigos debe regresar a las 3:30 de la mañana.



A su juicio en Las Últimas Noticias, es "una hora muy razonable. Llegamos al consenso porque cuando él sale quedo preocupado si es muy tarde. Está todo muy peligroso. En el programa, me trataron de insegura y celosa, pero no es así. No soy una bruja, ni tampoco celosa".



En cuanto a si se atrasa o algo, Roberts comentó que "me debe avisar. Si no, me pongo a llamar a los amigos. Ellos ya me conocen y se ríen cuando llamo. Yo cuido lo que tengo y creo que llegar a las 3:30 AM está súper bien. Además a él le encanta que yo sea así".



Vale decir que las actitudes de la periodista también van un poco más allá, puesto que alguna vez comentó que a su esposo le controla los minutos cuando es una mujer extraña la que está hablando por el teléfono.