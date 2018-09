El enfrentamiento entre Eminem y Machine Gun Kelly

Eminem lanzó su nuevo disco titulado "Kamikaze" y no ha dejado a nadie indiferente. Esto, porque "Slim Shady" comenzó una guerra con varios de sus colegas raperos, en particular con Machine Gun Kelly.

Luego de que el joven artista atacara al también productor con su tema "Rap Devil", este último le respondió con toda su rabia e ingenio en el viralizado tema "Killshot", volviéndose una de las batallas más comentadas en redes sociales.

La pelea entre el ganador del Grammy y "MGK" comenzó en 2012, cuando Machine Gun Kelly hizo un comentario sobre el físico de Hailie, la hija adolescente de Eminem, que decía: "Acabo de ver una foto de la hija de Eminem y solo diré que está muy ardiente, lo digo de modo respetuoso porque Em es el rey".

Tras seis años de este revelador mensaje, Eminem recordó la provocación de su colega en el tema "Not Alike", donde canta frases como "no suelo responder, pero ahora me vas a escuchar", "lo único que tenemos en común es que yo tengo polla y tú la chu…" o "estoy hablando contigo, pero ya sabes quién diablo eres, Kelly. No suelo lanzar ataques, pero continúa hablando de mi hija Hailie", añade en otra parte de la canción.

Además, en una entrevista dijo que la verdadera razón de por qué está en contra de Machine Gun Kelly no era por cómo se refirió a su hija, sino con una acusación que le hizo: "La verdadera razón por la que lo confronté fue porque él dijo 'soy el mejor rapero vivo desde que mi rapero favorito (Eminem) me censuró en la radio Shade 45. Como si yo intentara ponerle trabas a su carrera. Te diré algo, me importa una 'mierda' tu carrera'".

Sin embargo, la respuesta final llegó esta semana con "Killshot", tema que apenas a dos días de su lanzamiento ya está en las tendencias de YouTube y fue trendic topic global en Twitter.

"Calla, calla, perra. Cuando tus fans se convierten en tus detractores (...) Espera, ¿me acabas de retar? Estoy perplejo. Me halagas en una línea, me insultas en la otra (...) Olvidé devolverte la llamada. Aquí tienes el autógrafo para tu hija, lo firmé en una gorrita de 'novatos' (...) Ok, Kelly, tengo 45 y sigo vendiendo más que tú. A los 29, ya tenía tres álbumes que la rompieron", dice "Shady".

Esta pelea, que está lejos de acabar, al parecer tiene un favorito y es Eminem, debido a que su trayectoria lo ha posicionado como uno de los raperos más influyentes e importantes de la historia, además de ser el primer rapero blanco en destacarse.

No es la primera pelea que tiene Marshall Bruce Mathers III, ya que en "Kamikaze" menciona también a artistas como Die Antwoord y Chance the Rapper, entre otros.