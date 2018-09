El emotivo mensaje de Ariana Grande a su expareja Mac Miller

Ariana Grande rompió el silencio sobre la muerte de su expareja Mac Miller, quien falleció el pasado 7 de septiembre producto de una sobredosis.

La cantante, hasta ahora sólo había publicado una fotografía del rapero sin ningún tipo de mensaje, pero esta semana le dedicó uno muy emotivo acompañado de un video de Miller disfrutando y riéndose junto a ella.

"Te adoré desde el día en el que te conocí cuando tenía 19 y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo envolver mi cabeza alrededor de esto. Nosotros hablamos de esto tantas veces. Estoy enojada, triste, no sé qué hacer. Fuiste mi querido amigo por tanto tiempo, a pesar de todo. Lo siento por no poder arreglar o quitar tu dolor, de verdad lo quería. El alma más dulce y amable con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa", fue el conmovedor mensaje que Grande le dedicó a quien fu su novio por más de dos años.

La publicación cuenta con más de 900 mil likes en Instagram.