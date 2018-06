El emotivo mensaje con el que Emilia Clarke se despidió de Game of Thrones

Un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram compartió la actriz Emilia Clarke, a raíz de su adiós en la serie Game of Thrones.



En la red social, la intérprete de Khaleesi Daenerys Targaryen expresó su agradecimiento a lo que significó en su vida la superproducción de HBO.



"Salté a un bote hacia una isla para despedirme de la tierra que ha sido mi hogar lejos de casa durante casi una década. Game of Thrones, gracias por la vida que nunca soñé que sería capaz de vivir y por la familia a la que no dejaré de echar de menos", expresó.



Como era de esperar, la publicación se ha viralizado con rapidez, además de ser comentada ampliamente por los seguidores de Clarke.