El emotivo arribo de Diana Bolocco a Mucho Gusto

Diana Bolocco finalmente llegó a Mucho Gusto. La periodista se sumará a la conducción del matinal para entretener e informar a los televidentes en este nuevo ciclo del programa.

La esperada bienvenida de Bolocco estuvo llena de emociones, ya que la comunicadora recibió grandes muestras de cariño por parte de sus nuevos compañeros, además de recibir afectuosos saludos de sus amigos de Canal 13.

Entre lágrimas, Diana reveló que para ella "fue difícil mi salida de Canal 13", porque sus excompañeros "son mi familia". "Hice mi carrera completa ahí, fueron casi 13 años, y además mi vida transcurrió en esos pasillos", contó.

"Fue muy, muy duro cuando tomé la decisión de venirme, sabiendo que era un paso importante en mi carrera y que también necesitaba hacer cosas distintas, pero dejar esos afectos atrás, todas esas historias, es difícil", agregó.

Sin embargo, Diana aclaró que en Mega "me siento súper bien, me siento muy confiada de que tomé esta decisión desde las entrañas, porque uno a veces se marea pensando mucho las cosas, y las cosas no hay que pensarlas mucho".

"Me he sentido muy bien y tengo la certeza de que tomé decisión correcta", concluyó.

Revisa la bienvenida de Diana Bolocco aquí.