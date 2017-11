El duro presente de Óscar Gangas: "Soy alcohólico"

Tras superar un cáncer gástrico, se pensaría que la vida por fin le sonreiría a Óscar Gangas, quien triunfó en el Festival de Viña en 2011. Sin embargo, el propio artista comentó que aquello está lejos de ser así.



En conversación en Las Últimas Noticias, el comediante sostuvo que está viviendo solo en San Miguel, en una pieza facilitada por una vecina, ya que terminó separándose y distanciándose de su familia.



"He aceptado hacer eventos a beneficio por 30 o 50 lucas que me pasan para la bencina, que me entre la margura y me den ganas de chupar, prefiero tener una actividad", detalla antes de profundizar en su soledad y de las razones de su alcoholismo.



"Por un tema de inseguridad que tiene que ver con mi pega: La gente prefiere ver a los standuperos y también personal porque mis hijos ya son grandes y se alejaron. Me separé de mi señora para no hacernos daño, aunque en buena onda", relata.



Por últimos, expresó que "yo soy vinero. Me tomo una copa o dos y me curo al tiro porque después de que me operaron por el cáncer me quedó un estómago del porte de un puño. Lo hago los fines de semana, el martes por lo general paro y si tengo eventos no tomo nada desde dos días antes. No soy de celebrar, tomo cuando ando mal, cuando no me llaman. Yo juro que soy más divertido curado, me pongo a cantar como Sandro. Pero la gente que me ha visto me dice que no, que me pongo reiterativo y porfiado. Por eso evito tomar socialmente. Cuando venzo un fin de semana, me siento súper satisfecho".