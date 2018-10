El duro momento que atraviesa Camila Recabarren debido a hostigamiento y acoso que vive hace un año

Camila Recabarren publica constantemente en su Instagram divertidas historias que protagoniza ella y su pequeña hija, Isabela, además de aparecer en compañía de su grupo de amigos.

Sin embargo, las últimas historias de la ex Miss Chile fueron todo lo contrario, ya que aseguró que durante un tiempo ha sido víctima de hostigamiento, amenazas y situaciones complejas que no sólo la afectan a ella, si no que a todo su entorno.

En la imagen que subió al perfil de la red social, Recabarren escribió: "Soy rabiosa, chora, peleadora, todo lo que quieran... y me he equivocado mil veces... pero ante todo soy una persona leal, honesta, sincera y directa. Jamás le fallaría a un amigo o a un compañero. Vengo de abajo, pero trabajé, me esforcé, para crecer y cumplir metas, pero me di cuenta que la vida no se trataba de eso si no que se trata de crecer como persona, mejorar actitudes día a día, dar amor, ser buena para poder mostrarle y darle valores importantes a mi hija para su camino frente a la vida. No me cabe en la cabeza tanta maldad de un ser. Aquí dando nuevamente una batalla... Estoy agotada, tengo pena, pero jamás me verán caer".

Esto se debe a que la persona que estaría haciéndole daño es alguien muy cercano a ella, provocando que se sienta muy triste y dolida, situación que ha puesto a su mejor amigo Suro Solar como el principal sospechoso.

Esto, porque Samuel –verdadero nombre de Suro- ya se ha visto envuelto en polémicas de esta índole con Vesta Lug, Michelle Carvalho y Steffi Méndez, quienes dejaron de ser sus amigas debido a su poca lealtad.

En las "stories" de Instagram, la comunicadora y panelista de Hola Chile señaló: "Tengo tanta, pero tanta pena y rabia… Quizás no soy tan fuerte. No puedo creer que exista gente TAN mala", escribió.

"A veces están tan cerca de ti y uno tan lesa que no se da cuenta", añadió.

"Tengo a mi hija y una hermosa familia que esta persona nunca podrá ni pudo tener… me duele el alma, me duele de verdad", agregó.

"Hace más de un año recibo mensajes de hostigamiento, chantaje, amenazas y acoso… No sólo yo, amigos, familia, fans, ex (pareja) y trabajo", expresó. "Ya está. Me cansé", recalcó.

En esa línea, reconoció que no le gusta mostrarse vulnerada, pero debido a lo grave de la situación se encuentra totalmente afectada: "Me carga mostrarme débil pero mírame, lo conseguiste. Porque yo te entregué lo más honesto que tengo que es mi amistad. Pero ya está, es la única vez que lloraré por ti", añadió.