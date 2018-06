El drama que enfrenta una ex Supernova: "Me hundí, me eché a morir"

Una de las integrantes de la banda pop chilena Supernova, Elisa Montes, reveló un terrible drama que la ha afectado tras el quiebre de su banda grunge, Slowkiss.

En una íntima entrevista cedida a El Desconcierto, la vocalista confiesa que "siempre he sido depresiva, sensible y peleadora. Me afectan caleta las cosas sentimentales. Yo soy de la época cuando teníamos el minicomponente en la pieza y escuchaba Smashing Pumpkins con la luz apagada llorando".

La cantante de 33 años, radicada en Estados Unidos, visitó Curarrehue en enero del 2018, donde vivió uno de los episodios más dramáticos de su vida previo a una tocata en el bar "La Vieja Escuela" de Pucón.

En ese momento, su entonces pololo e ingeniero en sonido de la banda, Fernando Navarro, revisa el celular de Elisa y descubre una serie de mensajes que destapaban una relación con uno de los roadies de Slowkiss, José Tomás Buitron.

"Fernando me dijo que me fuera, que no quería verme nunca más, que yo lo había cagado de la peor forma posible, que me vengué. Le contó al toque a los papás -que estaban ahí- y me echó", relató.

La tocata se canceló y ella partió a Santiago esa misma noche junto a José Tomás. Sin embargo, la reacción del grupo fue desmesurada. "A mí y a José Tomás los otros cuatro miembros nos aislaron, se abanderaron por el lado bueno y se fueron de la banda", narra.

Montes subrayó que incluso llamaron a su mánager en Estados Unidos para decirle que se desligaban del proyecto. También al sello para que pararan la producción del vinilo de su disco "Ultraviolet".





Tras este quiebre, "no me da vergüenza decirlo: me hundí, me eché a morir. Sentí que había perdido todo. Es uno de los golpes más fuertes que he tenido", confiesa.

En Estados Unidos habían logrado contacto con productores como Drum Doctors, ingeniero de batería del "Black Album" de Metallica y "Nevermind" de Nirvana, Linda Perry, que dirige un sello donde han editado a Gwen Stefani y Courtney Love.

La ex Supernova aseguró que buscará recuperar las canciones de su autoría con los nuevos integrantes del grupo. Sin embargo, cuenta que sigue contra ella el asedio por redes sociales.





"Toda la gente que conocía del ambiente me bloqueó. Yo me meto a Facebook o Instagram y sale casi pura gente que no conozco. Cuando relanzamos el grupo nos hicimos una sesión de fotos súper bonita y al subir la primera foto tuvimos una ola de comentarios súper negativos de un montón de gente", relata.

Agrega que le decían "que yo me había quedado con el grupo. Me decían cosas horribles, me trataron hasta de puta".

"No es mi intención hacerme la víctima ni nada, si yo la cagué. Pero creo que fue un problema a nivel personal que, según como veo la vida, se debería haber solucionado. Dar un tiempo para que esto decantase y luego todos poder hablar como amigos y hermanos que éramos", cerró.