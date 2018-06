El drama de Wilma González: "No debería costar tanto simplemente vivir"

La modelo Wilma González usó su cuenta de Instagram para desahogarse respecto a su actual presente, entre sus estudios, el cuidado de su hijo y un negocio fallido.

"Está siendo un año bien complicado, realmente me siento abrumada, trabajo muy duro por todo y simplemente pienso que la vida no debería ser tan cuesta arriba, no debería costar tanto simplemente vivir, trabajar, tener un hijo, estudiar, estar en un país extranjero y que la ayuda con tu hijo provenga de una sola persona que es Gonzalo, porque no tengo amigas que apañen con Noah tampoco, a una abuela, ya sea paterna o materna porque mi mamá no vive aquí", escribió.

Luego, en conversación con Intrusos de La Red, ahondó en sus dichos. "Deshice un contrato en busca de mi horizonte, mi emprendimiento, mi negocio y no resultó porque otra tercera persona no cumplió con lo que decía", revelando que fue muy decepcionante.

"La gente te ve un poco inalcanzable, normalmente publicamos en Instagram cosas bonitas, y es una falsedad eso, tenemos vidas de verdad todos", admitió González. "Pero Instagram no me paga el sueldo mes a mes", admitió respecto a su forma de desahogo.