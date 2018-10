El divertido cara a cara entre Andrés y Arturo Longton

Andrés y Arturo Longton fueron los invitados en el capítulo de este lunes de La Noche es Nuestra, donde mostraron su lado positivo haciendo reír a los animadores y al público con su particular sentido del humor.

Todo partió cuando Andrés dijo "voy a destacar las cosas buenas de Arturo", donde su hermano le pidió entre risas que "la parte intelectual obviémosla, por favor", desatando las carcajadas de los presentes.

Por su parte, Arturo, antes de resaltar lo bueno de su hermano, aseguró que "lo malo no lo digo 'nicagando'", para posteriormente destacar que Andrés "políticamente no tiene techo, pero en la política hay mucha envidia… Tiene mucha ética, cosa que no tengo yo. Siendo bien sincero, yo no soy ético, tú me pones un maletín aquí y lo abro al tiro y lo repartimos. A este 'weon' no lo compra nadie", dijo el exchico reality.

Recordemos que la relación entre ambos hermanos siempre se ha caracterizado por las constante bromas entre los dos y los diversos chistes que los hicieron muy populares en los TV show donde participaron.

