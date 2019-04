El director de 'Leaving Neverland' reconoce que los testimonios pueden tener errores

Un problema aparece para el documental "Leaving Neverland" que difundió el Canal HBO. Esto luego que el biógrafo de Michael Jackson, el periodista Mike Smallcombe, difundiera información que contradice los testimonios de los hombres que aseguran haber sido abusados sexualmente por el fallecido cantautor estadounidense.

Smallcombe utilizó Twitter para contrastar las versiones de la cinta del director Dan Reed. Una de ellas se refiere a James Safechuck, quien afirma que fue abusado entre 1988 y 1992, con ataques en la estación de trenes de la mansión. El periodista mostró que los permisos para construir la estructura fueron concedidos en septiembre de 1993

El biógrafo agregó que la estación de trenes fue estrenada a inicios de 1994 y que la declaración judicial de Safechuck asegura que los abusos de parte de Jackson finalizaron en 1992 cuando tenía 14 años. Reed respondió que "parece que no hay dudas sobre la fecha de la estación. La fecha en que se equivocaron es la del final del abuso".

"Esto es lo que sucede cuando no investigas adecuadamente", criticó Smallcombe al director. El mismo escritor aseguró a The Daily Mirror que el testimonio de Wade Robson, quien asegura fue atacado por el cantante en 1990, puede ser refutado. Incluso el periodista considera que ese testimonio es falso.

El biógrafo cita la declaración jurídica que su madre Joy Robson realizara en 1993, donde ella contradice la versión de que el ataque ocurrió cuando su familia viajaba al Gran Cañón, porque su propia madre dijo que Wade fue con ellos al parque nacional de Colorado y no se había quedado solo con Michael Jakcson en Neverlan.

A handful of people are citing something in Randall Sullivan’s book saying Neverland’s train station existed in 1990.



Sullivan assumed the station was there then - his description of what Neverland might have looked like to visitors then is based on a 2003 sheriff’s dept video. pic.twitter.com/nupENuEbQr