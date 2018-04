El difícil momento de Jordi Castell tras pérdida de su abuelo

El hombre más importante en la vida de Jordi Castell ya no está. Es que este martes falleció su querido abuelo materno, quien lo ayudó a superar difíciles momentos de su infancia.

"Buo", como él lo apodaba, de 91 años, murió cuando el fotógrafo se encontraba disfrutando de la fiesta "Milf", dejando todo de lado para poder despedir a su abuelo.

El hombre fue el apoyo más constante para el rostro de TV se encontraba mal desde hace un tiempo, de acuerdo a lo dicho por Castell en Glamorama.

A través de su Instagram el conductor dedicó sentidas palabras para su "Buo".

"No me trajiste a este mundo pero construiste una vida a mi alrededor llena de estabilidad, educación y valores. Me enseñaste a ser hombre, a ser justo, honesto y trabajador", fue parte del mensaje que publicó.