El día en que Netflix abre sus puertas al mundo

Una vez al año, Netflix abre sus puertas a un grupo de periodistas provenientes de distintos lugares del planeta para mostrar cómo funcionan sus distintas áreas de desarrollo, sus equipos profesionales y bajo qué criterios definen sus pasos a seguir y constantes desafíos.

En Los Ángeles, California, y en dos jornadas intensas y maratónicas, los principales ejecutivos de la compañía realizan charlas, mesas redondas e interactúan con representantes de medios llegados desde lugares tan distintos como India, Korea, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes, Australia, México, Argentina o Chile. Y es que uno de los principales objetivos de Netflix, según repiten sus propios representantes es entretener a todo el mundo, no importa donde estén.





Consolidada hoy en el mercado, y con sólo seis años de existencia, Netflix ya se instaló en el mundo con millones de usuarios y contenidos que han generado legiones de férreos seguidores y hasta fue capaz de doblar la mano de la prestigiosa Academia de las Artes y la Cinematografía llevando a lo más alto de la competencia a uno de sus últimos productos estrella, el largometraje "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón.

Pese a este logro, en la compañía saben que las fórmulas no hay que repetirlas, por eso apuntan a la innovación permanente, siempre de la mano de la tecnología y el contenido de calidad, según aclaran, caminando de la mano y en comunión. Y es por eso que, hoy por hoy, una de sus principales apuestas es la interactividad. Prueba de ello, es el anuncio que realizaron este lunes de la nueva serie "You vs. Wild".

Y aunque en medio de esta propuesta sus representantes ratificaron que no harán alianza con Apple y asumieron que la competencia futura es compleja, tanto por los presupuestos que manejan sus contendores, como por los años de experiencia que algunos de ellos tienen en el mundo de la entretención, confían en que su propuesta de contenidos de calidad más tecnología, sumado a un esfuerzo permanente por conocer a su audiencia y brindarles propuestas cada vez más cercanas, seguirá dando resultados.





Una mirada de mercado que se aplica en todas sus áreas. Con la premisa de que sólo el 5% de la población mundial habla inglés, y que mientras el espectador logra captar cercanía, verdad y calidad en una propuesta, ésta puede llegar a transformarse en un fenómeno mundial, sin importar su origen, en Netflix comentan orgullosos que hoy ya cuentan con producciones en 27 lenguas diferentes.

Esa experiencia específica se vuelca en cada uno de sus procesos, incluso recurriendo a veces a especialistas locales que permitan traspasar no sólo las particularidades de un idioma, sino el entendimiento de una cultura a sus propias realizaciones. Desde las traducciones, el doblaje, la ambientación o las sinopsis que los escritores realizan de cada producto, con sus respectivos tags, apuntan a envolver al espectador en la propuesta y hacerlo sentir cada vez más participe de la misma.

Es por eso que las recomendaciones a cada usuario son tan específicas, porque grupos de personas en todo el mundo ven horas y horas de series, películas y documentales para luego presentarlos a los usuarios. Y aunque muchos de estos procesos incluyen tecnología, el capital humano sigue siendo indispensable para que el resultado final sea satisfactorio para todos.

Tal vez por eso empezaremos a ver cada vez más contenido interactivo, en diferentes idiomas, enfocados en los niños, que son el futuro, pero también preocupados de temas contingentes que son parte de nuestro presente. Y aunque en Netflix, por ahora, desestiman la opción de transmisiones en tiempo real, apuestan también por hacerse cargo de distintos tópicos. Probablemente esa sea la razón por la que, por ejemplo, estrenan en los próximos días "Our Planet", una serie documental que según dicen sus realizadores, celebra la vida, pero nos llama a la acción para recuperar un planeta que estamos depredando y perdiendo.

Y mientras por estos días muchos lamentan series que se cancelan, y que los ejecutivos aseguran se debe sólo a temas de costos versus resultados, y otros tantos esperan las nuevas temporadas de éxitos globales como "La Casa de Papel", "Sex Education" o "Stranger Things", en Netflix ya trabajan en el siguiente paso para seguir cautivando y sorprendiendo a sus millones de espectadores en el mundo.