El desolado llanto de The Weeknd en plena presentación en Coachella

The Weeknd dio una emotiva actuación en la primera jornada del festival musical Coachella, rompiendo en llantos en plena presentación.

El cantante de 28 años interpretó sus nuevas canciones pertenecientes a su nuevo EP "My Dear Melancholy", que supuestamente estaría dedicado a su expareja, Selena Gomez.

Dos de esos temas, "Call Out My Name" y "Privilege", emocionaron más al artista que al público, quienes notaron a través de las pantallas gigantes el desolado llanto de Abel Tesfaye.

Para los fanáticos, la culpable de las lágrimas de The Weeknd es Gomez, quien al poco tiempo de finalizar su relación con él y romperle el corazón, volvió con Justin Bieber.