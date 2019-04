El desatinado comentario de Luli Salazar sobre la orientación sexual de su bailarín

La modelo Luciana Salazar se llenó de críticas en sus redes sociales, al compartir una polémica Storie en la que se refirió a la condición sexual de sus antiguos y actuales compañeros de baile.

Esto, porque al enterarse de quien sería su partner en la nueva temporada de Bailando, la argentina no encontró nada mejor que escribir que es "la primera vez que no me toca un bailarín gay. Medio como que me inhibe un poco JAJAJAJAJ", recibiendo cientos de críticas por parte de sus seguidores.

Algunos de los comentarios que "Luli" recibió fueron: "Y el bailarín es la primera vez que baila con un ser humano hecho de plástico", "es tan hueca" y "¡Dios mío! Que mina tan bolu…", entre otros.