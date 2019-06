El desahogo de Pancho Saavedra por campaña solidaria que lidera: 'Me dan ganas de tirar la toalla'

Francisco Saavedra se desahogó en Instagram debido a la campaña solidaria que está liderando, Abriguemos Chile.

Esto, debido a que la iniciativa para ayudar a personas en situación de calle ha tenido una baja convocatoria, pese a que han hecho reiterados llamados a donar.

"Me cuesta creer que estemos tan lejos. Cuando levanté el teléfono para que este movimiento comenzara, confié en que llegaríamos a la meta, pero ya a una semana desde que empezó todo, me dan ganas de tirar la toalla", confesó el conductor de televisión.

Agregando que "por favor #AbriguemosChile, más de 14 mil personas en situación de calle nos necesitan. No se los pediría si no creyera en esto, si no creyera en que podemos hacer una diferencia. En mi biografía está el link directo para donar lo que ustedes puedan. Aquí no importa el monto, importa que estemos unidos y logremos la meta".

Anteriormente, Saveedra confesó en la misma plataforma la meta es de $700.000.000, pero la cifra recaudada es muy menor: "No quiero revelarles el monto porque es bajísimo. Me da angustia pensar que estamos tan lejos. La meta es grande y llevamos muy poco", escribió