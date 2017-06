El desafortunado momento al aire de una periodista con las marejadas

Un complejo momento que se volvió viral protagonizó la periodista de TVN Consuelo Sotomayor mientras realizaba la cobertura de las marejadas en las costas de Lota, provincia de Concepción, región del Biobío.

Mientras se conectaba con el Canal 24 horas para un enlace en directo, entregando "más detalles" del fenómeno, una gran ola la dejó completamente mojada junto a su camarógrafo.

Lo sorprendente es que tras el hecho, que comenzó a compartirse por las redes sociales, la periodista permaneció más tiempo en el lugar, sin registrar mayores contratiempos tras el golpe del mar.

Desde TVN, Red Biobío, Oscar Jara explicó que "la periodista estaba a dos metros de la puerta de una casa. No estaba en ningún lugar con restricción. La gente que vive a 6 metros de la costa no está ahí por turismo, está ahí por necesidad y el reporteo era precisamente ahí. Lota no es la costanera de Viña, ese sector es una caleta. Ahí duerme gente todas las noches", detalló.