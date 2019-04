El conmovedor mensaje que Leonor Varela le dedicó a Matteo

El pasado 16 de noviembre, Matteo, el hijo de Leonor Varela y Lucas Akoskin, falleció producto de una leucodistrofia, una enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada desde su nacimiento.

Producto de la enfermedad, el pequeño de cinco años no pudo resistir y fue su madre quien comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales.

Ahora, mediante Instagram, la actriz compartió un desgarrador mensaje dedicado a su hijo, ya que esta semana se cumplieron cinco meses desde su partida.

"#5meses Nada puede llenar el espacio que dejaste. Y no me alcanzan las palabras para decirte cuanto extraño mirarte a los ojos y tocarte…Pero tu Luz sigue brillando fuerte y ahi me amparo En tu infinita presencia", escribió la modelo, en una fotografía en la que aparece junto a Matteo.