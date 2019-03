El conmovedor mensaje de Justin Bieber sobre la depresión que padece: Les pido que recen por mí

Justin Bieber habló de su depresión en Instagram con una publicación en la que le pide a sus seguidores y seguidoras que recen por él.

Con una fotografía en blanco y negro, el intérprete de "Never Say Never" detalló cómo se ha sentido en este último tiempo, señalando que "he estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado".

"Sólo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias…", agregó.

Las palabras de Bieber fueron tan conmovedoras que el cantante confesó que esta ha sido "la temporada más humana que ha vivido", ya que estaría enfrentando sus propios demonios.