El conflicto entre Marcelo Barticciotto y Jorge Valdivia

Un ambiente de extrañeza se ha generado en Colo Colo tras unos duros descargos de Jorge Valdivia en contra de algunos exjugadores del Cacique, siendo el principal foco por lo visto el ídolo de los albos, Marcelo Barticciotto.



Todo habría surgido por unos juicios del otrora puntero con respecto al cometido del equipo de Guede ante Unión Española, durante su participación en un programa de FOX Sports.



Allí, Barticciotto sostuvo que no hay diferencia tan amplia entre el Cacique y los hispanos, a pesar del resultado, y que más que mérito del DT de Colo Colo, fue error de Martín Palermo que no leyó bien el partido.



Ante esto, El Mago salió con todo a comentar en Twitter, en donde sostuvo que hay "resentimiento en algunos exjugadores y que dicen amar al club. Que me perdonen algunos, pero se nota mucho. Nunca hay mérito".



Dicha repercusión fue abordada por Barticciotto, quien dijo en FOX que "¿Lo dice por mí? No creo ¿Qué quiere? ¿Qué hable bien porque soy colocolino? Y si dice que son los que aman el club, ojo. Que lo amo más que él".

Q manera d haber resentimiento d algunos ex jugadores y q dicen amar al club. Q m perdonen algunos pero c nota mucho. Nunca hay mérito — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) November 6, 2017