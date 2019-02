El complicado momento que vive Edgar Vivar, el recordado Señor Barriga, debido a su enfermedad

Edgar Vivar, quien dio vida al Señor Barriga en El Chavo del 8, está viviendo una complicada situación debido a la enfermedad que posee: el Alzheimer.

En entrevista con TVyNovelas, el actor se refirió al tratamiento al que se somete para controlar los diversos efectos de su enfermedad.

"Es un mal que no solamente destruye al que la padece, sino a todo el entorno familiar. La impaciencia de quien lo padece va más allá de la resistencia de los que están a su alrededor", contó Vivar.

También recordó que hace un año conversó con el mismo medio y ahí reconoció haber sido diagnosticado. Sin embargo, en la actualidad, plantea el alzheimer como si fuese algo que no tiene.

"En algún momento nos comentó que padecía esta enfermedad, ¿le teme?", le preguntaron en la revista, a lo que él respondió que "hay deterioro normal con la edad. No sé cuántos años tengan, pero a los 70, cuando las personas no ejercitan la memoria, es muy probable que haya un deterioro, es una cuestión natural".

"He convivido con gente que enfrenta este padecimiento y trato de retrasarlo, porque tenemos que entender que el deterioro de las capacidades cognitivas, más allá de la conciencia, es el Alzheimer, entonces, todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado", agregó.

Una de las formas con las que combate la enfermedad es ejercitándose mentalmente, asegurando que "utilizo la mano izquierda para muchas cosas, en fin, pero invariablemente a todos nos puede llegar".

Además, expresó que "me encuentro muy lúcido y estable. Tengo muchos proyectos, una película, obras de teatro, shows, etc.", por lo que lo siguen contratando. Es más, dentro de los próximos meses filmará una película en Iguazú donde interpretará al villano de la cinta.

"Luego de hacer esta película me voy a Paraguay, estaré por allá hasta mediados de mayo, y ya en junio me voy a Brasil, a Santa Catalina del Sur, porque voy a presentarme en la Comic Con, y les adelanto que me están coqueteando para hacer una temporada aquí de teatro, pero no sé", concluyó.