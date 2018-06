La selección de Senegal está sacando la cara por los equipos africanos en su debut en Rusia y está sorprendiendo a la Polonia de Robert Lewandowski.

Más allá de los goles de "Los Leones de la Teranga", también ha llamado la atención la apariencia de su DT, Aliou Cissé.

El mundialista de Corea Japón 2002 -donde Senegal alcanzó los cuartos de final- apareció con unos llamativos rastas combinados con un elegante traje.

El particular look de Aliou Cisse, entrenador de Senegal y símbolo histórico de la Selección: fue partícipe del Mundial 2002, donde llegó a los cuartos de final. ¿Podrá repetirlo como DT? pic.twitter.com/fyMpedlHtJ

Si Senegal pierde el DT en el camerino les canta 🎵 Don’t worry about a thing cause every little thing gonna be alright 🎵