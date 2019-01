El cinematográfico look que le permitió a Junior Playboy entrar a 'lugares conflictivos'

Junior Playboy llama la atención de sus seguidores cada vez que realiza una publicación a través de redes sociales, ya que con su simpatía suele hacerlos reír.

Actualmente, el exchico reality está fuera de la televisión, pero aún así busca la forma para no ser olvidado. Es más, hace una semana lanzó una campaña política para "ayudar a los ciudadanos chilenos que lo necesiten".

Y para mostrar que cada vez está más decidido de su candidatura, el numerólogo estrenó un nuevo cambio de look, el que comparó con Depredador.

En las fotografías que subió mostrando sus trenzas, el joven escribió: "Sigo en Recreo este lunes. Toda la seriedad que me caracteriza en cuanto a la política, tener que tomar esta caracterización me permitió pasar desapercibido en todas partes, a tres cámaras, para obtener imágenes y sonido en los lugares más conflictivos. Esta vez me tocó seguir todos los procedimientos de Carabineros".